Geesthacht: Schwerer Auffahrunfall auf B404 an der Ampel zur A25

Escheburg/Geesthacht. War es Unaufmerksamkeit? Am Freitag, 27. Januar, kam es mitten im Feierabendverkehr zu einem Auffahrunfall: Am späten Nachmittag knallte ein blauer Nissan Qashqai, der in Richtung Hamburg unterwegs war, an der Ampel bei der Kreuzung von A 25 und B 404 einem silbernen Land Rover ins Heck. Zwei Verletzte mussten vom Rettungsdienst versorgt wurden.

Die Polizei sperrte den Unfallort während der Unfallaufnahme ab, der Verkehr wurde links an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Escheburger Feuerwehr streute ausgelaufenen Betriebsstoffe ab, klemmte Batterien ab und sicherte die Unfallstelle. Es gab einen nur einen leichten Rückstau. Beim Nissan hatten sich durch den starken Aufprall die Airbags geöffnet. Das Fahrzeug war so beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Polizei Geesthacht erwischte 41-Jährige ohne Führerschein am Steuer

Gegen 16 Uhr am Freitag, 27. Januar, kontrollierte eine Polizeistreife einen Renault Twingo in der Geesthachter Hegebergstraße, wie die Polizei jetzt mitteilte. Die 41-Jährige Geesthachterin am Steuer war keine Unbekannte für die Beamten, wie sich herausstellte. Sie hatte in diesem Jahr ihren Führerschein wegen einer Trunkenheitsfahrt abgeben müssen. Nun stellten die Polizisten erneut Alkoholgeruch fest. Die Frau verweigerte einen Atemalkoholtest vor Ort, wurde zwecks einer Blutprobe mit zur Wache genommen. Das Ergebnis steht nicht aus, der Autoschlüssel wurde derweil sichergestellt. pal

Fahren unter Drogeneinfluss

Eine Wiederholungstäterin zogen die Beamten des Geesthachter Polizeireviers im Rahmen einer Kontrolle aus dem Straßenverkehr. Die 23-jährige Geesthachterin am Steuer eines Audi A3, der am Sonnabend, 28. Januar, um 23 Uhr in der Steinstraße kontrolliert wurde, stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Wegen dieses Deliktes war sie bereits aktenkundig. Der Verdacht der Beamten wurde durch einen positiven Test bestätigt. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. cl/pal

cl