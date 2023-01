Geesthacht: Warum die AWSH Weihnachtsbäume erst Ende Januar einsammelt

Wird Zeit, dass sie wegkommen: Weihnachtsbäume stapeln sich am Verschwisterungsring in Geesthacht.

Geesthacht. Manch weihnachtsmüder Geesthachter ist in den vergangenen Tagen schon ungeduldig geworden, was seinen ausrangierten Christbaumangeht. Am Verschwisterungsring in Düneberg etwa stapeln sich gleich mehrere Tannen auf einer kleinen Verkehrsinsel inmitten eines Kreisverkehrs.

Und an diesem Bild dürfte sich in den nächsten Tagen nicht viel ändern. Laut der Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) ist der Abfuhrtermin für die Weihnachtsbäume im gesamten Stadtgebiet von Geesthacht erst am Montag, 30. Januar.

AWSH hat Abfuhrtermine für Weihnachtsbäume geändert

Dann werden auch regulär die Biotonnen geleert. Die Weihnachtsbäume sollen neben die braune Tonne gestellt werden. „Bitte nicht wundern: Für die Tanne kommt ein anderes Fahrzeug als für die Tonne. Sie werden also nicht überall gleichzeitig abgeholt“, sagt AWSH-Sprecher Olaf Stötefalke.

Dass es in diesem Jahr so lange bis zur Abfuhr der Tannenbäume dauert, hat mit der Umstellung bei der Abfallwirtschaft zu tun. „In den vergangenen Jahren haben wir die Tannen immer am Samstag gesammelt. Das hat sich nicht bewährt. Jetzt haben wir es mit der Biotonne angeglichen“, sagt Stötefalke. Und diese sind nun mal in Geesthacht erst am 30. Januar an der Reihe.

Die AWSH ist für die Müllentsorgung von etwa 220.000 Haushalten in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn zuständig. dsc