Arbeitslosenquote im Kreis im vierten Monat bei 5,1 Prozent

Geesthacht. Die Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Geesthacht hat im Dezember abgenommen – um genau eine Person, teilt die Bundesagentur für Arbeit Bad Oldesloe im neuen Monatsbericht mit. Arbeitslos sind nun 3129 Personen – 268 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 6,1 Prozent, vor einem Jahr belief sie sich auf 5,6 Prozent.

Agentur für Arbeit registriert Bewegung auf dem Arbeitsmarkt

600 Personen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos. Gleichzeitig beendeten 603 Personen ihre Arbeitslosigkeit (ein Plus von 60). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Dezember zwar um acht auf 1060 gesunken, im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es aber 53 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Dezember 129 neue Arbeitsstellen. Auch im Kreis sind die Zahlen recht stabil. Hier hat die Anzahl Arbeitsloser um drei Menschen zugenommen, insgesamt sind im Dezember 5444 Menschen arbeitslos gemeldet.

„Die Arbeitslosigkeit nimmt seit September zwar nur leicht ab oder zu, weshalb die Arbeitslosenquote den vierten Monat in Folge konstant bei 5,1 Prozent liegt. Dies bedeutet aber nicht, dass es keine Bewegung am Arbeitsmarkt gibt. In jedem dieser Monate wurden rund 1100 Menschen neu in der Arbeitslosenstatistik erfasst oder haben in der annähernd gleichen Zahl die Arbeitslosigkeit beenden können“, erläutert Kathleen Wieczorek, Chefin der Agentur für Arbeit.