Geesthachter Theaterfahrten: Zum ersten Stück ins neue Lichtwarkhaus nach Bergedorf

Geesthacht. Die Awo Geesthacht bietet wieder Theaterfahrten für Senioren nach Bergedorf an. Das Besondere: Anfang Februar kommenden Jahres zieht der alte Theaterstandort vom Haus im Park zur neuen Bühne im neugebauten Lichtwarkhaus um. Und gleich am 8. Februar sind die Geesthachter Theaterfreunde um 16 Uhr bei der Aufführung von „Die Deutschlehrerin“ dabei. Es ist nach einer Lesung und zwei Musikveranstaltungen das allererste Theaterstück. Die Geesthachter wohnen somit der Premiere in diesem Genre im neuen Haus bei.

Thomas Freiberg, der die Fahrten organisiert, hat noch zehn Karten für die Generation 60 plus zu vergeben. „Jüngere können nicht teilnehmen, weil wir Seniorenkarten bekommen“, bedauert er. Ursprünglich hatte der Geesthachter Seniorenbeirat die Fahrten unter der Schirmherrschaft der Stadt auf die Beine gestellt. Dann gab es Ärger. Die Theaterfahrten konnten im Februar 2020 nur fortgesetzt werden, weil Thomas Freiberg mit ihnen unter das Dach der Awo schlüpfte. Die Stadt hatte wegen Haftungsfragen eine weitere Beteiligung abgelehnt.

Geesthachter Theaterfahrten: Beim „Richter und sein Henker“ ist der Regisseur vor Ort

Die Fahrten sind als Abo-Modell konzipiert, nicht für Einzelkarten. Die Busfahrten sind inklusive, die Abholung erfolgt per Rundtour an HVV-Haltestellen von Grünhof-Tesperhude bis Schäferstrift. Das Paket mit vier Aufführungen kostet 112 Euro. Gezeigt werden noch im Haus im Park das Musical „Once“ (11. Januar), dann „Die Deutschlehrerin, „Der Richter und sein Henker“ (1. März, mit exklusiver Nachbesprechung mit Regisseur und Schauspielern) und „Herzlich Willkommen“ (5. April). Beginn ist immer um 16 Uhr. Anmeldung unter Telefon 04152/88 80 83.