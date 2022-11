Niederdeutsche Volksbühne zeigt Sketche bei der Schummerstünn

Geesthacht. Die Leute wollen lachen, das weiß auch das Ensemble der Niederdeutschen Volksbühne Geesthacht. Seit vier Wochen stecken deshalb 16 Amateurschauspieler mitten in den Proben ihrer beliebten Schummerstünn – dabei nehmen die Plattsnacker wieder Alltagssituationen aufs Korn.

Ab dem 18. November öffnet der Theaterverein wieder seine Theaterwerkstatt (Bergedorfer Straße 28), direkt hinter der Tourist-Information. Den Zuschauern wird dabei an den Nachmittagen Kaffee und Kuchen angeboten und am Abend ein Imbiss inklusive Getränke. In den Auf- und Abbauphasen zwischen den Stücken gibt es Livemusik. Zuwachs hat das Ensemble auch bekommen. Arved Lippert (11) und der sechsjährige Joris Koepke feiern ihr Bühnendebüt.

Das sind die Termine für Vorstellungen der Schummerstünn

Nachmittags um 15 Uhr wird am 19., 26. November sowie am 3. Dezember gespielt. Die Abendvorstellungen beginnen um 20 Uhr und sind am 18., 19., 25. und 26. November sowie am 2. und 3. Dezember.

Der Kartenvorverkauf startet am Sonntag, 6. November. Dann können ab 9 Uhr die Karten telefonisch unter der Nummer 04152/83 14 2 reserviert werden. Die Tickets für die Nachmittagsvorstellungen, bei denen Kaffee und Kuchen inklusive ist, kosten 19 Euro. Tickets für die Abendvorstellung inklusive Snacks und Getränke gibt es für 26 Euro.