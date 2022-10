Womit der Geesthachter Herbstmarkt dieses Jahr lockt

Das Volksfest wird vom 28. bis zum 31. Oktober gefeiert. Was dieses Jahr die Attraktionen sind – und was Autofahrer wissen müssen.

Geesthacht. Es ist wieder Herbstmarkt in Geesthacht. Rund 60 Schausteller bauen Fahrgeschäfte sowie Stände mit Spielen, Essen und Getränken auf. Zum Auftakt am Freitag, 28. Oktober, ist von 16 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonnabend und Sonntag von 14 bis 23 Uhr sowie am Montag, 31. Oktober, von 14 bis 20 Uhr. Autofahrer sollten den betroffenen Bereich der Geesthachter Innenstadt umfahren.

„Wir haben eine bunte Mischung an Attraktionen zusammengestellt, die für Jung und Alt etwas bereithält“, kündigt Verwaltungsmitarbeiter Jörg Obermüller an, der den Herbstmarkt organisiert. Neben Autoscooter, Breakdancer und mehreren Kinderkarussells wird nach langer Zeit die Drachenbahn wieder dabei sein. Für die Achterbahn ist ein Platz an der Trift reserviert. Ein weiteres Highlight: die Fahrt im Riesenrad bis zu einer Höhe von 18 Metern.

Herbstmarkt in Geesthacht lockt mit zahlreichen Attraktionen

Für Autofahrer und Nutzer des ÖPNV bringt der Herbstmarkt zahlreiche Verkehrseinschränkungen mit sich. Diese Straßen sind gesperrt.

Von Mittwoch, 26. Oktober (7 Uhr), bis Dienstag, 1. November (9 Uhr), werden Krumme Straße, Schüttberg, Twiete, Rathausstraße (Abschnitt Berliner Straße/Hafenstraße), Buntenskamp (Abschnitt Rathausstraße/Trift) sowie Hafenstraße (Abschnitt Schillerstraße/Rathausstraße) gesperrt. Der Bereich zwischen der Rathausstraße und dem Parkplatz hinter dem Rathaus (Markstraße/Bandrieter Weg) wird während der Marktzeit ebenfalls nicht befahrbar sein.

Bushaltestellen werden verlegt, Busse fahren Umleitungen

Die Lauenburger Straße bleibt ausschließlich für die Anlieger von der B 5 zwischen Rathausstraße und Schüttberg befahrbar. Die Zufahrt zum Johanniter-Krankenhaus (Am Runden Berge) bleibt frei. Die Trift wird vom 26. Oktober, 0 Uhr, bis 1. November, 16 Uhr gesperrt. Die Rathausstraße ist vom 27. Oktober, 9 Uhr, bis zum 1. November, 7 Uhr, zwischen Schiller- und Hafenstraße nicht befahrbar.

Bushaltestellen werden verlegt, teilweise fahren Busse Umleitungen. Die entsprechenden Informationen werden an den betroffenen Haltestellen ausgehängt.

