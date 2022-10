Ein Willkommensgruß für 427 waschechte Geesthachter von der Stadtverwaltung

Geesthacht. Seit dem 1. September 2020 bis zum 30. September dieses Jahres wurden im Johanniter-Krankenhaus 427 neue Geesthachter geboren, also Babys, die anschließend auch mit ihrer Familie in der Stadt leben. Die Stadtverwaltung weiß das so genau, weil sie seit diesem Datum einen Willkommensgruß an waschechte Geesthachter versendet – und zwar in Form einen kleinen Sweatshirts.

„A star is born in Geesthacht“ steht auf den grau-melierten Shirts, auf denen außer dem Schriftzug auch eine stilisierte Hafenbrücke zu sehen ist. Das Kleidungsstück wurde überdies mit dem Oeko-Tex-Standard 100 zertifiziert. Überprüft werden unter anderem die Verwendung von Farbmitteln und gesundheitsbedenklichen Chemikalien bei der Herstellung und im Endprodukt.

Stadtverwaltung: Übergeben wird der textile Willkommensgruß mit der Geburtsurkunde

„Wir freuen uns über jedes Baby, das in Geesthacht geboren wird, erst recht, wenn es eine junge Neubürgerin oder ein junger Neubürger wird“, sagt Bürgermeister Olaf Schulze. Übergeben wird der textile Willkommensgruß gemeinsam mit der Geburtsurkunde vom Geesthachter Standesamt. Die Rückmeldungen seien positiv, sodass die Verwaltung weiter an den Sweatshirts festhält.