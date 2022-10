Dubioser Raub mit Messer: Keine Spur von Täter und Opfer

Bushaltestelle "An der Post" in Geesthacht. Sie liegt am Eingang der Fußgängerzone in der Bergedorfer Straße.

Geesthacht. Eine dubiose Auseinandersetzung zwischen zwei Männern haben Zeugen am Mittwochabend, 12. Oktober, der Polizei gemeldet. Als sie gegen 20.45 Uhr in Fahrtrichtung ZOB an einer Roten Ampel an der Post-Kreuzung warteten, beobachteten sie eine Rangelei zwischen den Männern an der Bushaltestelle „An der Post“ am Eingang zur Fußgängerzone. In der Folge entriss einer dem anderen eine Umhängetasche und zückte dabei auch ein Messer. Der vermeintlich Geschädigte flüchtete in Richtung Bahn- und Mühlenstraße.

Kriminalpolizei Geesthacht sucht nach weiteren Zeugen

Der ganz in Schwarz gekleidete Mann mit dem Messer verfolgte ihn zunächst, machte dann aber kehrt und lief in die Fußgängerzone. Dort verloren ihn die Zeugen aus den Augen. Sie beschreiben ihn als circa 1,80 Meter groß mit Bart und kurzen Haaren. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zur Tat oder den beteiligten Personen machen können. Sie sucht auch den vermeintlich Geschädigten, der den Raub noch nicht angezeigt hat. Hinweise an die Kriminalpolizei Geesthacht unter 04152/80 03 0.