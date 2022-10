Geesthacht: Markthändler feiern Erntedank – mit seltsamer Erntekrone

Pastorin kommt mit bunten Stoffstreifen statt Getreideähren auf den Markt. Was es damit auf sich hat.

Geesthacht. Große und kleine Marktbesucher feierten am Sonnabend mit den Wochenmarktbeschickern ein Erntedankfest auf dem Platz hinter dem Kaufhaus Nessler (Mühlenstraße). An zahlreichen Ständen gab es saisonale Kostproben und Aktionen: Kinder erhielten Kartenspiele und Luftballons, außerdem gab es Rabatt- und Warengutscheine zu gewinnen.

Kürbis-Quiche und Kürbissuppe von der Foodbloggerin

Auch die Geesthachter Foodbloggerin Stefanie Kreitlow war vor Ort. Die 51-Jährige präsentierte, wie lecker der Herbst schmeckt, und hatte für die Wochenmarktbesucher eine Kürbis-Quiche mit frischen Feigen, Rosmarinhonig und Ziegenkäse sowie eine Kürbissuppe, zu der man wahlweise Räucherfisch, Putenbrust, Datteln oder Granatapfelkerne als Topping wählen konnte, vorbereitet. Alle Speisen gingen für eine Spende zugunsten der

Geestküche über den Tresen. Die Händler hatten außerdem einen Leiterwagen bereitgestellt, auf dem Sachspenden für die Geestküche abgegeben werden konnten.

Jeder Stoffstreifen ist eine ganz persönliche Danksagung

Mit einer ganz speziellen Erntekrone waren Pastorin Saskia Offermann von der St.-Salvatoris-Kirche und Vikarin Diana Hensch von der Organisation Segensreichrituale des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg vor Ort. Hensch hatte in den vergangenen Wochen schon den Wochenmärkten in Büchen, Ratzeburg und Mölln einen Besuch abgestattet und war mit ihrer Erntekrone auch beim Landeserntedankfest in Lütau dabei gewesen.

Statt mit Ähren von Weizen, Roggen, Hafer und Gerste wird diese Erntedankkrone mit bunten Stoffstreifen geschmückt, auf denen Menschen aufschreiben können, wofür sie dankbar sind. Mittlerweile flattern 200 bunte Stoffstreifen mit Danksagungen an dem Gestell.