Kehrmaschine verursacht breiten Ölfilm in der Fußgängerzone

Geesthacht. Der Einsatz einer Kehrmaschine der Stadt Geesthacht in der Fußgängerzone hatte am Mittwochmorgen, 5. Oktober, den umgekehrten Effekt als gewünscht. Das Fahrzeug verlor auf einer Länge von 150 Metern und einer Breite von etwa 3 Metern Öl. Noch am gleichen Tag rückte eine Spezialfirma aus Havighorst an, um die Rückstände auf dem Pflaster zu beseitigen. Weil dafür Maschinen mit Gebläse zum Einsatz kamen, führte dies in der Fußgängerzone zu einer erheblichen Lärmbelästigung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Geesthacht