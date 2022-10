Polizei Geesthacht beendet mehrere Trunkenheitsfahrten

Geesthacht. Einige Fahrten unter Alkoholeinfluss fanden am Wochenende ihr Ende bei Verkehrskontrollen durch die Geesthachter Polizei. Eine Strecke führte die Beamten am Montag bis nach Niedersachsen. Ein Marschachter (62) war Zeugen um 11.50 Uhr nach dem Tanken an der Aral-Tankstelle an der Geesthachter Straße durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen. Die Polizisten stoppten seinen Kia bei der Abfahrt nach Rönne. Ein Test ergab 1,12 Promille.

Bei Verkehrskontrollen wurden weitere Sünder ertappt

Ebenfalls am Montag um 0.28 Uhr wurde eine Escheburgerin (33) auf der Fahrt nach Wentorf kontrolliert. Auch hier hatte es zuvor einen Hinweis auf Alkohol gegeben. Der bestätigte sich, ein Test ergab 1,08 Promille. Bei Verkehrskontrollen wurden zwei weitere Sünder ertappt. Am Montag um 8.52 Uhr wurde ein 1er-BWM an der Ecke Bergedorfer Straße/Norderstraße angehalten. Bei dem Fahrer aus Geesthacht (27) ergaben sich Hinweise auf die Einnahme von Betäubungsmitteln.

Bereits am Sonnabend um 15.20 Uhr geriet der Fahrer (39) eines Mercedes Vito in Kröppelshagen in der Dorfstraße ins Schwitzen. Der Hamburger war zwar nüchtern, konnte aber keinen Führerschein vorweisen. Der war ihm bereits entzogen worden. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.