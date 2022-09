Polizei sucht Zeugen: 570 PS-Audi kracht gegen Steinmauer – Fahrer flüchtet

Escheburg. Ein Unbekannter hat einen schwarzen Audi S8 (150.000 Euro Neupreis, 570 PS) mit Hamburger Kennzeichen am Montag gegen 18.15 Uhr in Escheburg am Götensberg zu Schrott gefahren. Der Wagen krachte seitlich gegen eine Steinmauer. Besonders vorne rechts wurde die schwarze Limousine heftig zerstört. Vermutlich war der Fahrer zu schnell.

Polizei Geesthacht sucht Zeugen – und wertet Videomaterial aus

Nach Angaben der Polizei war der Audi auf der Alten Landstraße (B5) Richtung Geesthacht unterwegs. Zwei Menschen saßen im Fahrzeug – sie dürften bei dem Aufprall in die Airbags getaucht worden sein, die von dem Stoß ausgelöst wurden. So verharrten sie aber offenbar nicht lange. Denn der Fahrer flüchtete sofort zu Fuß. Auch der Beifahrer stieg aus und soll noch kurz mit Anwohnern gesprochen haben, die den Aufprall des Fahrzeugs gehört hatten. Doch dann sei auch er weggerannt – wie der Fahrer in Richtung Dorfmitte. Er soll erzählt haben, dass das Fahrzeug gar nicht ihnen, sondern einer Aufbereitungsfirma gehöre. Als Rettungsdienst, Notarzt, Freiwillige Feuerwehr Escheburg und Polizei am Unfallort eintrafen, waren Fahrer und Beifahrer längst verschwunden.

Zwar brachte eine Fahndung nach nach den Männern keinen sofortigen Erfolg. Doch es gibt Videoaufnahmen von Zeugen, die jetzt ausgewertet werden. Schlecht für die Unfallflüchtigen: Auf ihnen ist, so die Polizei, der Fahrer deutlich zu erkennen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. Der Audi wurde für Spurensicherung sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Fahrzeug nicht entwendet. Der entstandene Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Geesthacht entgegen, Telefon 04152/800 30.