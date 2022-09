Lesefreu(n)de für Kinder und Erwachsene gesucht

Geesthacht. Die Lesefreu(n)de in der Stadtbibliothek Geesthacht haben vor Corona Jung und Alt erfreut. Eine Gruppe kümmerte sich regelmäßig um Literatur für Erwachsene, die andere las Kindern vor. Die beliebten Programme kamen zum Erliegen – sollen nun aber in der Stadtbibliothek wiederbelebt werden. Für den Neustart der Vorleseprogramme werden neue Vorleser gesucht.

Stadtbibliothek Geesthacht sucht Lesefreunde zwischen 15 und 99 Jahren

Mitmachen kann, wer zwischen 15 und 99 Jahre alt ist und Freude am Vorlesen hat. Vorgelesen wird im Zweierteam jeweils zwei bis drei Mal im Halbjahr im Mehrzweckraum der Stadtbücherei. Die Vorlesetermine für Kinder sind zweiwöchentlich dienstags in der Zeit von 16 bis 16.45 Uhr. Wer Kindern ab fünf Jahren vorlesen möchte, meldet sich in der Stadtbücherei bei Verena Timpe, Telefon 04152/ 846 96 14, oder per E-Mail an vere na.timpe@geesthacht.de.

Die Vorlesetermine für Erwachsene sind monatlich freitags von 14.30 bis 16 Uhr. Wenn hier zu selbst ausgewählten Themenbereichen vorlesen möchte, meldet sich bei Amelie Kroll, Telefon 04152/846 96 13, oder per E-Mail an amelie. kroll@geesthacht.de.

Es ist natürlich möglich, die Gruppen erst einmal kennenzulernen und in die Vorlesestunden reinzuschnuppern. Das Vorleseprogramm für Kinder ist bereits gestartet, die Erwachsenen sollen zeitnah folgen.