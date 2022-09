Geesthacht: Zwei teure Pedelecs trotz Schloss gestohlen

Geesthacht. Das Polizeirevier in Geesthacht registriert zurzeit viele Fahrraddiebstähle, besonders von Pedelecs. Am Wochenende verschwanden erneut zwei dieser ­E-Bikes. Sie waren zwar gegen das Wegfahren mit einem Schloss gesichert, aber nicht außerdem an einem Gegenstand wie einem Geländer oder Bügel festgemacht gewesen. Die Polizei vermutet, dass sie weggetragen wurden.

Polizei sucht nach Hinweisen auf die Täter

Das erste Pedelec wurde am Markt in einem Treppenhaus in Rathausnähe gestohlen. Das Zweirad der Marke Kalkhoff ist in einem sehr auffälligen Grün lackiert und gut 2000 Euro teuer. Der Zeitraum des Diebstahls lag zwischen Freitag, 20.45 Uhr, bis Sonnabend, 7.10 Uhr.

Das zweite Rad der Marke Prophet wurde aus einem Carport in der Lauenburger Straße entwendet und dabei wohl über einen Zaun gehoben. Es war mit einem teuren medizinischen Sattel ausgestattet. Es ist schwarz, 1200 Euro wert. Tatzeitraum: Sonnabend, 0.45 Uhr, bis Sonntag, zwei Uhr. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter 04152/800 30.