Der Speerwerfer ist nach der Restaurierung zurück am Sportplatz Westerheese in Grünhof. Er wurde 1977 erstmals aufgestellt und stammt vom Kieler Künstler Siegfried Assmann.

Grünhof-Tesperhude Restaurierter Speerwerfer zurück an der Westerheese

Grünhof. Nun ist sie wieder fit, die Speerwerfer-Figur vor der Sporthalle Westerheese in Grünhof. Über die Jahre hatten Wetter und Vandalismus der 1977 aufgestellten Statue ordentlich zugesetzt. Es gab Löcher in Armen und Beinen, die rechte Hand fehlte schließlich völlig. Nach einer aufwendigen Restauration erstrahlt der Speerwerfer in neuem Glanz.

„Die Figur hatte mehrere Schadstellen, die behoben werden mussten. Wir sind sehr froh, dass wir für diese Arbeiten den Bergedorfer Bildhauer Norbert Jäger gewinnen konnten“, sagt Sylvia Funke, die Leiterin des Fachdienstes Immobilien der Geesthachter Stadtverwaltung. Die vom Kieler Künstler Siegfried Assmann gefertigte Figur, die vor 45 Jahren als „Kunst am Bau“ an der Westerheese aufgestellt wurde, besteht – anders als ihre gräuliche Oberfläche vermuten lässt – aus Styropor, Glasfasern und anderen Kunststoffen.

Grünhof-Tesperhude: Frischekur für die Statue

Nachdem in den vergangenen Jahren kleinere Ausbesserungen vorgenommen wurden, erfolgte nun die große Frischekur durch Norbert Jäger (www.nj-art.de). „Nach drei Monaten Trocknungsvorgang wurde die Figur völlig abgeschliffen, wodurch weitere Schadstellen freigelegt wurden“, gibt der Fachmann einen Einblick in die aufwendigen Arbeiten. Morsche Stellen wurden ausgefräst, größere Hohlräume ausgefüllt. Im Anschluss wurden die tragenden Teile der Statue mit einem speziellen Baukleber verbunden und alle weiteren Löcher ausgebessert. Es folgten zwei Grundierungen und abschließend der Hauptanstrich mit einem Lack.

„Die Materialien wurden von Herrn Jäger so ausgewählt, dass die Figur nicht nur witterungsbeständig ist, sondern auch vor Alterungsanzeichen geschützt ist“, freut sich Sylvia Funke. Nach mehr als sechsmonatiger Bearbeitungszeit kehrte der Werfer nun an seinen Stammplatz zurück. Die Montage des restaurierten Sportlers übernahm Norbert Jäger persönlich, zuvor hatte die Geesthachter Firma Natursteinwerk Passing die Statue von Jägers Werkstatt in Bergedorf nach Geesthacht transportiert.