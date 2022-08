Volkshochschule VHS Geesthacht bietet 220 Kurse im neuen Semester an

Geesthacht. Die Volkshochschule (VHS) hat heutzutage viel mehr zu bieten, als Häkel-Kurse oder Lehrgänge zur Bedienung von Smartphones. Allein 220 verschiedene Kurse stehen in diesem Herbst- und Wintersemester bei der VHS Geesthacht zur Auswahl – von Bildungsurlauben, aus den Bereichen Gesundheit, Integration, Junge VHS und anderen.

Darunter sind auch Möglichkeiten zum außerschulischen Erwerb des ersten allgemeinbildenden Schulabschlusses (ESA) sowie des mittleren Schulabschlusses (MSA) – ein im Kreis Herzogtum Lauenburg einmaliges Angebot. Diese zehn Monate dauernden Kurse beginnen bereits am Montag, 29. August (MSA) beziehungsweise am Dienstag, 30. August (ESA). „Aber ein Einstieg ist auch im Nachgang möglich“, betont Nadine Cinar, die Geesthachter VHS-Leiterin.

Elf Volkshochschulen, darunter Geesthacht, haben sich zusammengeschlossen

Für viele Gemeinden und Kommunen vor dem Hintergrund des ab 2026 geltenden Anspruchs auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule interessant: In Geesthacht ist die kreisweit einzige Qualifizierung pädagogischer Mitarbeiter für den Ganztag möglich – ab dem 1. Oktober an vier Wochenenden. Die Kosten dafür können vom Arbeitgeber übernommen werden.

Darüber hinaus haben sich elf Volkshochschulen in Schleswig-Holstein, darunter Geesthacht, zusammengeschlossen und bieten Fortbildungen für Mitarbeitende in Kitas an. Dazu gehören unter anderem der Umgang mit hochsensiblen oder ADHS-Kindern.

Dank einer Spende von Vattenfall zahlen Eltern pro Monat lediglich 5 Euro

Im Themenbereich der „Jungen VHS“ ist die Hausaufgabenhilfe hervorzuheben, die bis zur 10. Klasse offen ist, sich aber vor allem an Grundschulkinder richtet: an vier Nachmittagen in der Woche, jeweils von 14.15 bis 15.45 Uhr. Dank einer Spende von Vattenfall zahlen Eltern pro Monat lediglich 5 Euro.

In Zusammenarbeit mit dem VfL Geesthacht bietet die VHS die „Lohnende Pause“ im alten Gaswerk an der Grenzstraße an. Das sportliche Angebot steigt ab dem 31. August immer mittwochs von 12.30 bis 13 Uhr. Unvermindert hoch ist die Nachfrage nach Deutsch-Kursen für Ukrainer.

Im Rahmen der Geesthachter Kulturnacht am 1. Oktober liest Schriftsteller Oliver Lück

Auch kulturell hat die VHS ein breites Angebot: So soll etwa im Rahmen der Geesthachter Kulturnacht am 1. Oktober Schriftsteller Oliver Lück, der im VW-Bus um die Welt reist, aus seinem Bully heraus aus seinem Buch vorlesen.

Einen Überblick über die VHS-Angebotspalette gibt es im gedruckten Programmheft, das an den bekannten Auslagestellen vorrätig ist oder im Internet unter www.vhs-ge esthacht.de.