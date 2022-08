Scheibe erneut eingeschlagen – Kirche erstattet Anzeige

Geesthacht. Bereits zum zweiten Mal in diesem Sommer ist der Schaukasten der St. Salvatoris-Kirche an der Ecke von Kirchenstieg und Bergedorfer Straße in Geesthacht mutwillig beschädigt worden. Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte zwischen dem 12. und 14. August erneut die Scheibe eingeschlagen.

St. Salvatoris-Kirche wird Anzeige erstatten

„Der Stein lag noch davor“, sagte Ute Haberlandt aus dem Kirchenvorstand. Sie kündigte an, dass die Gemeinde bei der Polizei Anzeige erstatten wolle. Darauf hatte sie nach dem ersten Vorfall vor rund zwei Monaten noch verzichtet. „Die Scheibe kostet uns jedes Mal mehrere Hundert Euro. Das Geld würden wir viel lieber für soziale Zwecke verwenden“, ärgert sich Haberlandt über die Zerstörungswut.