Einbruchsserie in Börnsen und Kröppelshagen: Zeugen gesucht

Börnsen. Nach zwei Einbrüchen in der Nacht von Sonnabend, 20. August, zum Sonntag, 21. August, sucht die Polizei nun Zeugen. Zwischen 18.10 und 1.15 Uhr öffneten noch unbekannte Täter gewaltsam eine Terrassentür und drangen in ein Einfamilienhaus an der Straße Steinredder in Börnsen ein. Dort durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Auch im Finkenweg in Kröppelshagen-Fahrendorf gelangten Unbekannte über eine aufgebrochene Terrassentür in die Wohnräume einer Doppelhaushälfte. Die Täter nutzten offenbar die Abwesenheit der Bewohner aus, die von Sonnabend, 9 Uhr, bis Sonntag, 19 Uhr fort waren. Auch hier entwendeten sie Schmuck und Münzen in noch unbekannter Höhe.

Kripo Reinbek sucht nach Zeugen

Die Kripo ­Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bürger um Mithilfe: Wer in den angegebenen Zeiträumen in Börnsen und Kröppelshagen-Fahrendorf ortsfremde Personen und/oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Reinbek unter 040/7 27 70 70 zu melden.