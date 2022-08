Sicherheitsdienst stoppt dreisten Leergut-Diebstahl

Die Polizei stellte den mutmaßlichen Täter, einen 27-jährigen Geesthachter, in einem angrenzenden Waldstück. Was ihm jetzt droht.

Das Leergut (hier ein Symbolbild) wurde aus einem Getränkehandel an der Spandauer Straße in Geesthacht entwendet.

Geesthacht. Verdächtige Geräusche auf dem Gelände eines Getränkehandels an der Spandauer Straße in Geesthacht ließen eine Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes am Sonntagabend hellhörig werden. Gegen 23.50 Uhr entdeckte sie ein herausgeschraubtes Zaunelement und verständigte die Polizei.

Bei der Suche nach möglichen Tätern entdeckten die Beamten in einem an der Außengelände angrenzenden Waldstück 34 zum Abtransport aufgestapelte Kisten mit Leergut und einen auf dem Boden liegenden Tatverdächtigen. Der 27-jährige Geesthachter wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zwar wieder auf freien Fuß gesetzt, muss sich aber wegen besonders schweren Diebstahls verantworten.