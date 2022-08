Freiwillige Feuerwehr Grünhof-Tesperhude öffnet die Türen

Als Ersatz für das Teichfest gewähren die Kameraden am 20. August Blicke hinter die Kulissen und Einblicke in ihre Arbeit.

Grünhof. Am dritten Sonnabend im August steigt in Grünhof das Teichfest – so haben es Geesthachter seit knapp 40 Jahren verinnerlicht. Erst Corona brachte diese Tradition der Freiwilligen Feuerwehr Grünhof-Tesperhude ins Wanken. Auch in diesem Jahr hatten sich die Kameraden im Frühjahr zur Absage des von ihnen seit 1983 durchgeführten „Klönsnack am Diek“, so der offizielle Name, entschlossen.

Weil damals nicht vorhersehbar gewesen war, wie die Vorgaben für die Durchführung eines Volksfestes mit Tausenden Besuchern sind, fällt das Teichfest zum dritten Mal in Folge aus. „Wir als Feuerwehr stehen für Sicherheit und Gesundheit, das Risiko war uns zu groß, als wir entscheiden mussten“, sagt Wehrführer Jan Andersen.

Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Grünhof-Tesperhude

Doch ganz ohne Veranstaltung wollten die Kameraden das Jahr ihres 90-jährigen Bestehens auch nicht enden lassen. Also gewährt die Freiwillige Feuerwehr Grünhof-Tesperhude bei einem Tag der offenen Tür einen Blick hinter die Kulissen und Einblicke in ihre Arbeit. Als Termin wählte die Wehr den Tag des Teichfests, also den 20. August.

Von 13 bis 18 Uhr zeigen die Feuerwehrleute auf dem Grundstück der Wache an der Grünhofer Straße 50, wie verheerend es ist, wenn man versucht, brennendes Fett auf dem Herd mit Wasser zu löschen. „Das darf man niemals. Ein Fettbrand muss erstickt werden. Höchstens kann man einen nassen Lappen drüber legen“, mahnt Jan Andersen. Die Kameraden zeigen auch, wie sie sich selbst im Gefahrenfall aus einem Gebäude abseilen können oder wie die Rettung von Eingeklemmten mittels eines Hebekissens oder aus einem Wagen funktioniert. Die Jugendfeuerwehr trägt einen Löschangriff vor.

Feuerwehr Grünhof-Tesperhude zählt 51 aktive Mitglieder

Die Kameraden präsentieren auch ihren Fuhrpark, zu dem vier Fahrzeuge und ein Boot gehören. Aus Geesthacht kommen die Drehleiter und das neue Hygiene-Fahrzeug dazu. Zudem gibt es eine kleine Ausstellung zur 90-jährigen Historie der 1932 gegründeten Freiwilligen Ortsfeuerwehr. Heute zählt diese 51 aktive Mitglieder. Zur Jugendabteilung der Wehr gehören 21 Kinder.

Für das leibliche Wohl gibt es Kuchen, Getränke und Wurst. Auch an die Kleinsten wurde gedacht. Kinder können sich schminken lassen, bei einem Feuerwehr-Rätselspiel Preise gewinnen oder sich auf einer von den Stadtwerken Geesthacht gestellten Hüpfburg austoben.

Während des Tags der offenen Tür ist die Grünhofer Straße im Bereich der Wache am Sonnabend, 20. August, von 12.30 bis 18.30 Uhr voll gesperrt.