Fahrbahn im Kreuzungsbereich Bahnstraße abgesackt

Loch in der Bahnstraße behindert Zufahrt zum Geesthachter Wochenmarkt

Geesthacht. Im Geesthachter Stadtzentrum wird es eng. Der Grund: Im Kreuzungsbereich von Bahn- und Mühlenstraße ist die Fahrbahn abgesackt. Der Schaden ist am Montagabend, 15. August, entdeckt worden. Der Bereich wurde sofort abgesperrt und gesichert. Bereits am Dienstagmorgen begannen die Arbeiten an der Straßen­decke.

Bauarbeiten führen zu Verkehrsbehinderungen

Für die Bauarbeiten, die im Laufe dieser Woche abgeschlossen werden sollen, wird die Bahnstraße im Bereich der Hausnummern 1 bis 5 halbseitig gesperrt. Autos werden über die Straßen An der Post und Neuer Krug umgeleitet. Erfahrungsgemäß sind mittwochs im Bereich Mühlenstraße und Bahnstraße viele Personen unterwegs, da sie den Wochenmarkt besuchen möchten, das sollte bedenken, wer mit dem Auto hier unterwegs sein will, so der Hinweis der Stadt.