Unfall: Kawasaki prallt gegen Ampel und fängt Feuer

Escheburg. Ein Fahrfehler sorgte am Sonnabend um 20.30 Uhr für einen schiefen Ampelmast an der Kreuzung von B 5 und B 404 bei Escheburg. Ein Börnsener (21) aus Richtung Geesthacht kam in der Kurve von der Fahrbahn ab, die schwarze Kawasaki Ninja prallte gegen den Mast, ging in Flammen auf.

Nach dem Unfall nahm sich der Rettungsdienst des Fahrers an

Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst unter die Lupe genommen, er blieb unverletzt. Die Geesthachter Feuerwehr löschte den Brand, streute Betriebsstoffe ab.