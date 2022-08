Geesthacht: Warum CDU-Politiker Kinderfotos von sich plakatieren

Geesthacht. „Fuß vom Gas“, warnt die Polizeidirektion Ratzeburg Autofahrer vor kommendem Montag. Die Ferien sind zu Ende, und gerade für Erstklässler sind die Wege im Straßenverkehr neu.

Die CDU in Geesthacht hat sich für die Sicherheit der Kinder zudem eine besondere Aktion ausgedacht. Wie im vergangenen Jahr werden im Umfeld von jeder Schule in Geesthacht – auch im Bereich der weiterführenden – besondere Schilder aufgestellt.

Zahl der Unfälle mit Kindern ist landesweit rückläufig

Die Fotomotive auf den Plakaten zeigen Björn Reuter, Jessica Woehr, Bastian Numrich und Sven Minge zur Zeit ihrer Einschulung. Eine damals noch sehr junge Union sozusagen. Insgesamt führt die CDU seit 2003 Aktionen zum Schulstart aus. Die 40 Schilder bleiben bis zum 25. August stehen und werden im nächsten Jahr wiederverwendet.

„Die Zahl der Unfälle mit Kindern in Schleswig-Holstein hat übrigens abgenommen“, weiß Björn Reuter. 1039 verunglückte Kinder bedeuten die niedrigste Zahl in der polizeilichen Verkehrsunfallstatistik überhaupt. Am gefährdetsten sind Kinder im Auto ihrer Eltern und Großeltern.