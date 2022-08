Großeinsatz für die Feuerwehren, die von beiden Elbufern aus anrücken. Zum Löschen müssen Feuerwehrleute an den Brandherd kriechen.

In diesen Schacht mussten sich die Feuerwehrleute quetschen. Eine Folie hatte bei Schweißarbeiten in der Geesthachte Elbbrücke Feuer gefangen.

Geesthacht Schweißarbeiten lösen Feuer in Hohlraum der Elbbrücke aus

Geesthacht. Schweißarbeiten im Brückenhohlkörper der Geesthachter Elbbrücke führten am Mittwoch zu einem Großeinsatz der Feuerwehren von beiden Elbseiten. In Höhe der Fischtreppe auf Geesthachter Seite hatte gegen 15 Uhr eine Plastikfolie bei den Arbeiten im Zuge der Brückensanierung Feuer gefangen, die Bauarbeiter alarmierten die Feuerwehr.

Elbbrücke Geesthacht: Feuer bei Sanierungsarbeiten

Wegen der zunächst unklaren Lage rückten Wehren von beiden Ufern an. Die Geesthachter konnten bis kurz vor die Einsatzstelle mit ihren Löschfahrzeugen fahren. Die Kräfte aus Schwinde-Stove, Rönne und Marschacht eilten in der prallen Sonne in ihrer schweren Montur zu Fuß über die Brücke herbei. Insgesamt waren etwa 40 Kräfte zugegen.

Ein Zweier-Trupp unter Atemschutz kletterte schließlich in den qualmenden Schacht zum Brandherd. Da der Hohlraum unter der Fahrbahn keine Stehhöhe hat, mussten die Feuerwehrleute sich dem Feuer kriechend nähern. Ein harter Einsatz bei sommerlicher Hitze. Für kurze Zeit wurde der Fuß- und Radweg gesperrt.

Verletzt wurde niemand, eine Trage, die die Sanitäter des Rettungsdienstes des Landkreises Harburg mitführten, diente lediglich der vorsorglichen Sicherung.