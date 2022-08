Die Polizei sucht den Fahrer eines BMW, der am Sonnabend auf der B 404 in Geesthacht einen Linienbus der VHH beschädigt hat (Symbolbild).

Geesthacht BWM schrammt an VHH-Bus entlang, Fahrer flüchtet

Geesthacht. Dieser Unfall mit Fahrerflucht hat deutliche Spuren hinterlassen – an beiden beteiligten Fahrzeugen. Ein dunkler, wahrscheinlich schwarzer BMW aus Fahrtrichtung A 25 kam am Sonnabend gegen 10.40 Uhr auf der B 404 am Geesthachter Ortseingang bei Besenhorst von seiner Fahrbahn ab, machte einen Schlenker auf die linke Fahrspur.

Dort fuhr ein Linienbus der VHH. Der BWM schrammte die gesamte Busseite entlang. Dessen Fahrer fuhr danach ungerührt weiter, während die Busfahrerin stoppte. Personen wurden nicht verletzt. Die Beseitigung der Schäden am Bus dürfte 5000 Euro kosten.

Über den BMW ist nur bekannt, dass es sich um eine flache, sportliche Limousine handeln soll. Auch er müsste massive Schrammen auf der Fahrerseite aufweisen. Die Polizei in Geesthacht hofft auf Hinweise unter 04152/800 30.