Zeugen in Geesthacht gesucht: 1300 Liter Diesel aus Lkw gestohlen

Geesthacht. Am Wochenende sind zwei Sattelzugmaschinen in Geesthacht Ziel von Dieben geworden. Freitagabend hatten die Brummi-Kapitäne einen Scania und einen MAN auf einem Stellplatz an der Bahnstraße abgestellt. Montagmorgen mussten die beiden Kapitäne der Landstraße feststellen, dass die Dieseltanks ihrer Fahrzeuge leer waren. Unbekannte haben aus beiden Zugmaschinen zusammen etwa 1300 Liter Diesel abgezapft. Die Polizei sucht jetzt mögliche Augenzeugen. Wer am Wochenende Ungewöhnliches im Umfeld der Bahnstraße gesehen hat, wird gebeten, die Geesthachter Kripo unter 04152/800 30 anzurufen.

Zeugen werden gesucht, die etwas Ungewöhnliches bemerkt haben

In den vergangenen Monaten ist es im Südkreis Herzogtum Lauenburg vermehrt zu Baustellendiebstählen gekommen. Mal verschwand ein kompletter kleiner Bagger von einer Baustelle, mehrfach wurden Kupferleitungen und Rohre in so großen Mengen entwendet, dass der Abtransport nur per Lastwagen erfolgt seine kann. Dreiste Diebstähle von Baustoffen aus Lagern blieben über Wochen unentdeckt, obwohl die abtransportierte Beute gleich mehrere Lkw-Ladungen groß war.