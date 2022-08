Schildkröte in Geesthacht reißt aus und macht Spaziergang Polizei Schleswig Holstein

Geesthacht. Eine unternehmungslustige Schildkröte ist einigen Passanten in Geesthacht entgegenspaziert – anscheinend ohne erkennbares Ziel. Anwohner stoppten den ungewöhnlichen Ausflügler am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr in der Friedrich-Friesen-Straße, teilte die Polizei Ratzeburg mit. Sie verständigten die Beamten der Polizei Geesthacht.

Polizei Schleswig-Holstein: Schildkröte überrascht Passanten in Geesthacht

Schnell war klar: Der Ausreißer war noch nicht weit gekommen. „Schildi“ wohnt in der unmittelbaren Nachbarschaft und konnte an ihre Besitzer wohlbehalten übergeben werden.