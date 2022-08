Geesthacht: Diebe bauen Gerüst ab und verschwinden damit

Das Baugerüst stand an einem Mehrfamilienhaus am Farmsener Weg. Die Polizei bittet um Hinweise. Wie hoch der Sachschaden ist.

Geesthacht. Ein Baugerüst an einem Mehrfamilienhaus am Farmsener Weg in Geesthacht ist spurlos verschwunden. Irgendwann im Zeitraum vom Sonnabend bis Mittwoch, 23. bis 27. Juli, sei ein Gerüst, das an den Giebelseiten des Mehrfamilienhauses aufgestellt war, abgebaut und entwendet worden, berichtet die Polizei.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht ermittelt in dem Fall

Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro. Die Kripo in Geesthacht ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04152/800 30.