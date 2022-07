Chris „The Bambikiller" Raabe ist ein Topstar im europäischen Wrestling. Nun tritt er auch in Geesthacht an

„Power of Wrestling“ Die Wrestling-Elite tritt in Geesthacht zum Kampf an

Geesthacht. Er ist einer der höchstdekorierten Wrestler Europas und der amtierende Champion von „Power of Wrestling“: Chris „The Bambikiller“ Raaber. Der Multi-Titelträger wird in Geesthacht dabei sein, wenn der Veranstalter „Power of Wrestling“ Action in das Autohaus Brinkmann bringt.

„Wer sein Gegner wird, wird im August bekannt gegeben“, sagt Veranstalter Jörg Vespermann. „Power of Wrestling“, eine der erfolgreichsten Wrestlingligen Europas, kommt mit seinen Topstars am Freitag, 2. September, 19 Uhr, in das Autohaus.

„Power of Wrestling“ im Mercedes-Autohaus Brinkmann in Geesthacht

Vespermann und sein Team freuen sich auf Geesthacht. „Das Flair des verglasten Autohauses ist ein ganz Besonderes, das ist ja komplett anders als in Hallen oder im Zelt in Hannover. Man nimmt die Umwelt, das sich verändernde Licht des sich verabschiedenden Tages ganz anders wahr“, sagt Jörg Vespermann.

Nach den Shows der vergangenen Jahre geht es nun weiter mit dem Mix von Emotionen, Freude, Spannung, Angst, Mitgefühl, Hoffnung und Drama. Mindestens sechs spannende Kämpfe stehen am Abend auf dem Programm. Während der Pause und nach den Kämpfen stehen die Wrestler für Fotos und Autogramme zur Verfügung, was viele Fans ausgiebig nutzen.

Hamburger Wrestler Florenz de la Hunt freut sich auf das Publikum

Die Catch- und Wrestlingelite will an den Kampfabenden in Geesthacht und in Hamburg (3. September, 19 Uhr, Große Freiheit 36) die Städte „zum Beben“ bringen.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ganz besonders freut sich Florenz de la Hunt auf das Geesthachter Publikum. „Die Leute im Rücken zu haben, gibt immer einen besonderen Push“, sagt der Hamburger Wrestler. „Ich freue mich auf die beiden Kampfabende, bin echt begeistert. Man kennt ja bereits die Box-Events im Autohaus Brinkmann – dass wir da jetzt mit einer Wrestlingveranstaltung zu Gast sind, ist etwas Einmaliges, und viele meiner Kollegen haben mich bereits angeschrieben, wie sehr sie dem Abend entgegenfiebern.”

Karsten Renner von der VBZ GmbH Geesthacht unterstützt Vespermann und die Wrestler: „Wir haben im Autohaus Brinkmann bereits grandiose Box-Events erlebt, und ich freue mich, dass wir den Geesthachtern jetzt mit ,Power of Wrestling’ eine Show der Extraklasse bieten können.“ Die Fans können sich auf weitere Wrestler freuen wie Steve Kuningas, Vincent Heisenberg, Hektor Marius Al-Ani und Crowchester Apu Singh.

Tickets zu Preisen zwischen 24 bis 60 Euro gibt es bei Zigarren-Fries und unter https://www.even tim.de/event/p-o-w-power-of-wrest ling-mercedes-brinkmann -15320265/