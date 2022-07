Geesthacht: Lebenshilfewerk bietet Minions-Kerzen an

Die Geesthacht Werkstätten des Lebenshilfewerks haben Kerzen zu aktuellen Anlässen in Angebot. Lustige ebenso wie ernste.

Geesthacht. Die Leistungsschau der Geesthachter Werkstätten des Lebenshilfewerkes sind in Form eines Basares zweimal jährlich in den Räumen der Filiale der Hamburger Sparkasse in der Fußgängerzone der Bergedorfer Straße zu bewundern und zu kaufen – vor Weihnachten und vor Ostern.

Das war nicht immer so. Früher habe es einen regen Verkauf der von den Behinderten selbst gemachten Kerzen direkt vor Ort am Heuweg 82-84 gegeben, berichtet Mitarbeiterin Petra Krack. Das ist während der Pandemie ein wenig in Vergessenheit geraten, aber die Möglichkeit besteht nun wieder.

In Geesthacht gibt es auch Ukraine-Solidaritäts-Kerzen

Frisch fabriziert aus aktuellem Anlass etwa sind die Minions-Kerzen (drei Euro). Das neueste Trickfilm-Abenteuer der kultigen Helferlein des Nachwuchs-Schurken Gru läuft gerade im kleinen Theater Schillerstraße (16.30 und 19.30 Uhr, Wochenende auch 13 Uhr). Weiter aktuell ist (leider) die Ukraine-Solidaritäts-Kerze mit Landesflagge und Friedenstaube (vier Euro). Das Vorgängermodell war auf dem Oster-Basar bei einer Benefiz-Aktion ein Verkaufsschlager gewesen, gemeinsam mit der Haspa kam eine Spende von 750 Euro zusammen.

Natürlich gibt es noch viel mehr Kerzen in vielen Größen, Farben und Formen. Die Abnahme größerer Mengen benötigt etwas Vorlauf von bis zu drei Wochen. Vom 25. Juli bis 5. August ist Betriebsurlaub.