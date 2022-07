Kunstrasenplatz beim Düneberger SV wird eingeweiht

Zur Eröffnung am Mittwoch, 20. Juli, kommen die Oberliga-Fußballer der TuS Dassendorf. Es ist bereits der zweite Versuch.

Geesthacht. Rund eineinhalb Jahre nach der Absage wegen der Corona-Pandemie steht am Mittwoch, 20. Juli, nun die offizielle Einweihung des Kunstrasenplatzes des Düneberger SV am Silberberg durch Geesthachts Bürgermeister Olaf Schulze an.

Die – missglückte – Punktspielpremiere in der Landesliga liegt bereits ein bisschen zurück. Am 17. Oktober 2020 hatte es gegen den SV Nettelnburg/Allermöhe ein 1:2 gegeben. Damit der Fußball nicht zu kurz kommt, hat der DSV für den neuen Eröffnunsanlauf um 20 Uhr die Oberliga-Kicker der TuS Dassendorf eingeladen, für die das Freundschaftsspiel der letzte Saisontest ist. Die Dassendorfer hätten bereits am 21. November 2020, dem Tag der damals abgesagten „ersten“ Eröffnung, der Gegner sein sollen.

Die alte Kunstrasendecke hatte ihre Lebenszeit überschritten

Beginn der Feierlichkeiten unter anderem mit Bürgervorsteher Samuel Walter Bauer, weiteren Vertretern aus der Kommunalpolitik, von Nachbarvereinen und aus Reihen des Hamburger Fußball-Verbandes ist um 19 Uhr. Der Ehrenamtsbeauftragte des Verbandes, Andreas Hammer, wird dem DSV den Ehrenamtspreis 2021 überreichen. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder bis 15 Jahre zahlen nichts. Die Einnahmen und Spenden werden für den Bau der neuen Tribüne verwendet.

Die Sanierung war fällig geworden, weil die alte Kunstrasendecke ihre Lebenszeit überschritten hatte. 2008 war die damals älteste Anlage der Stadt mit diesem Belag eingeweiht worden. Die aktuelle Spielfläche trägt den Namen „Team Master Plus 32/180“ und kann bis zu 16 Jahre lang halten. Während der alte Kunstrasen nur zu 80 Prozent ins Recycling gegeben werden konnte, kann der neue später bis zu 99,8 Prozent wiederverwertet werden.

An heißen Tagen helfen zusätzliche Beregnungen, um Sportunfälle zu vermeiden

Zudem wurde ein neuer Beregnungsautomat installiert. Er verhindert, dass der Platz zu trocken wird, zudem kann der Wasserverbrauch umweltfreundlicher gestaltet werden mit Beregnungseinsätzen von 18 Minuten und weniger. An heißen Tagen wie zurzeit helfen zusätzliche individuelle Beregnungen, dass der Platz nicht zu trocken wird und es zu Sportunfällen kommt.