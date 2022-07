Sowohl der braune VW Caddy als auch der dunkelgrüne Amarok standen in Kastorf auf Privatgrundstücken. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei Zwei VW in einer Nacht im Herzogtum Lauenburg gestohlen

Kastorf. Gleich zwei VW haben Unbekannte in einer Nacht in der 1100-Seelen-Gemeinde Kastorf (Amt Berkentien) entwendet. Die Fahrzeuge standen jeweils auf Privatgrundstücken. Mittwoch bemerkten die Eigentümer, dass ein brauner VW Caddy sowie ein dunkelgrüner Pick-up des Typs Amarok verschwunden waren. Die Polizei schätzt den Wert beider Fahrzeuge auf rund 65.000 Euro. Sie sucht Zeugen, die bemerkt haben, wie die Autos abtransportiert wurden. Hinweise an Telefon 04541/ 80 90.