Kurz vor dem Start in den Urlaub: Diebe stehlen Wohnmobil in Geesthacht

Die Besitzer aus Geesthacht hatten ihren Camper bereits für eine Reise gepackt. In Müssen wurde ein teurer SUV gestohlen.

Unbekannte haben ein dunkelrotes Wohnmobil der Marke Malibu (so ähnlich wie auf diesem Symbolfoto) in Geesthacht gestohlen.

Polizei Geesthacht Kurz vor dem Start in den Urlaub: Diebe stehlen Wohnmobil

Geesthacht/Müssen. Die Besitzer waren bereit für den Urlaub und hatten ihr dunkelrotes Wohnmobil, der Marke Fiat Malibu bereits gepackt. Doch dann wurde das Fahrzeug im Wert von circa 55.000 Euro gestohlen. Der Vorfall ereignete sich, wie die Polizei am Montag mitteilte, am vergangenen Wochenende zwischen Sonnabendabend (18. Juni, 21.30 Uhr) und Sonntagmorgen (19. Juni, 5.30 Uhr).

Polizei sucht nach Autodiebstählen Zeugen

Ebenfalls in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wurde ein an der Bergstraße in Müssen geparkter schwarzer Grand Cherokee SRT gestohlen. Der Wert des Fahrzeugs liegt etwa bei 65.000 Euro. Die Polizei grenzt den Zeitrum der Tat zwischen 21 Uhr und 8.45 Uhr ein.

Wer Angaben zu den Taten oder zum Verbleib der Fahrzeuge machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0 zu melden. Das Wohnmobil und der SUV hatten Ratzeburger Nummerschilder (RZ).