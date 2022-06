Kultursommer am Kanal beginnt mit einem Trommelwirbel

50 Grundschüler trommeln zur Eröffnung des Kultursommers in Siebeneichen. Was sonst noch auf dem Programm steht.

Diese „Trommelfreundschaft" gibt es seit sieben Jahren. Grundschüler aus der Oberstadtschule in Geesthacht und der Grüppental-Schule aus Escheburg trommeln gemeinsam zur Eröffnung des Kultursommers am Kanal am 18. Juni in Siebeneichen.

Geesthacht. Zur letzten Probe vor der großen Premiere war Stiftungspräsident Klaus Schlie gekommen und war anschließend voll des Lobes über die Trommelkünste der 50 Grundschüler aus der Geesthachter Oberstadtschule und der Grüppetalschule in Escheburg: „Eine ganz tolle Leistung, wenn man bedenkt, dass dies die erste gemeinsame Probe war.“

Die Grundschüler im Alter von acht bis elf Jahren proben sonst getrennt dieselben Stücke ein. Am Mittwoch, 15. Juni, wurden sie bei einem Trommelnachmittag in der Mensa der Oberstadtgrundschule von Dorothea Lemper-Görrissen und Hanna Schülke zusammengeführt. Was die kleinen Trommler können, zeigen sie am Sonnabend, 18. Juni, bei der Eröffnungsfeier zum Kultursommer am Kanal in Siebeneichen. „Die Kinder haben zwar schon bei schulinternen Feiern gespielt, aber das wird ihr erster öffentlicher Auftritt sein“, sagt Schülke.

Die Eröffnung des Kultursommers steht unter dem Motto „Ein Generationenkonzert“

Das gemeinsame Trommel-Projekt der beiden Schulen gibt es bereits seit sieben Jahren und Festival-Intendant Frank Düwel hatte die Trommler auch jedes Mal zum Eröffnungsfest eingeladen. In den letzten drei Jahren war das Fest jedoch ausgefallen und da beim Trommelprojekt stets die Dritt- und Viertklässler mitmachen, ist es diesmal für die Kinder eine echte Premiere.

Am Sonnabendmorgen werden die Kinder in Geesthacht und Escheburg mit einem Bus abgeholt, den der Festival-Intendant geordert hat. „Zurück fahren die Kinder dann mit ihren Eltern, die ja auch alle zum Fest kommen“, sagt Schülke. Die jungen Trommler spielen bei der offiziellen Eröffnung, die um 11 Uhr auf der Bühne vor der Siebeneichener St.-Johannis-Kirche im Dorfzentrum steht. Die Eröffnung steht unter dem Motto „Ein Generationenkonzert“. Denn neben den Trommlern stehen auch junge Musiker des Projekts „Beat’n’ Dance – In The Garden“ sowie die Baltic Jazz Singers auf der Bühne.

Vom Kirchplatz in der Mitte des Dorfes bis zum Fähranleger wird an Ständen hochwertiges Kunsthandwerk geboten. Dazu gibt es Musik mit der Möllner Folkband und anderen Gruppen. Um 14 Uhr erklingen noch einmal die Trommeln: Auf dem Kirchplatz spielen die jungen Trommler dann ihr komplettes Programm. Das Fest geht am Sonntag, 19. Juni, weiter. Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Besucher werden gebeten, ihre Fahrzeuge am Dorfrand abzustellen oder gleich vom Bahnhof Büchen per Bus anzureisen.