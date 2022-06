Zeugen gesucht: Einbrecher machen schwergewichtige Beute

Einbrecher sind in eine Firma in Dassendorf eingestiegen. Sie haben nicht nur Geld gestohlen. Die Kripo sucht Zeugen

Geesthacht. In der Nacht zum Freitag, 10. Juni, drangen Einbrecher in eine Firma an der August-Siemsen-Straße in Dassendorf ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster im Obergeschoss des Gebäudes und gelangten so in einen Büroraum. Von dort entwendeten sie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich, einen Safe sowie ein iPad.

Wer hat in Dassendorf an der August-Siemsen-Straße etwas Verdächtiges bemerkt?

Der Tresor wiegt 400 Kilogramm. Wegen des hohen Gewichtes geht die Polizei davon aus, dass ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt wurde. Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Wer Freitagnacht im Zeitraum von 21 bis 5.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wem fremde Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, informiert die Kripo unter 04152/800 30.