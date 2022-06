Im Bürgerbüro streikt die Technik

Bei der Ausstellung von Ausweisdokumenten kommt es im Geesthachter Rathaus derzeit zu Verzögerungen. Was Bürger tun können.

Geesthacht. Im Geesthachter Bürgerbüro kommt es derzeit wegen anhaltender technischer Probleme – insbesondere bei der Ausstellung von Pass- und Ausweisdokumenten – zu zeitlichen Verzögerungen bei der Bearbeitung. Die Stadtverwaltung bittet darum, dass Anliegen wie Führungszeugnisse, Meldebescheinigungen, Steuer-Identifikationsnummern, Untersuchungsberechtigungsscheine oder Fischereischeine möglichst vorerst per E-Mail beantragt werden. Die Adresse: buergerbuero@geesthacht.de.

Wartende erhalten laut der Geesthachter Verwaltung entsprechende Hinweise

Im Bürgerbüro kann es während der Öffnungszeiten zu längeren Wartezeiten kommen. Ist der Andrang zu groß, muss gegebenenfalls auf einen anderen Termin ausgewichen werden. Wartende erhalten laut Verwaltung entsprechende Hinweise. Das Bürgerbüro im Rathaus ist am Montag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Am Donnerstag zudem auch von 14 bis 18.30 Uhr und am Dienstag von 7.30 bis 12 Uhr.