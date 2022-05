E-Scooter in Geesthacht: Das Rätsel ist gelöst

Firma Loaf Logistics hat sich via Facebook gemeldet und eine Erklärung abgegeben. E-Roller sind für eine andere Stadt bestimmt.

In Geesthacht schräg gegenüber dem Geesthachtmuseum wurden E-Scooter ausgeladen.

E-Mobilität Das Rätsel um die E-Scooter in Geesthacht ist gelöst

Geesthacht. Das Rätsel um einen möglichen Verleih von E-Scootern in Geesthacht ist wohl gelöst. Via Facebook gab die Firma Loaf Logistics GmbH eine Erklärung zu den Vorgängen ab. Die Scooter seien diesen Angaben zufolge für den Einsatz in Hamburg bestimmt und deshalb nach Geesthacht geliefert worden, weil hier das Lager sei.

Die Firma hofft allerdings, dass Scooter „auch bald in Geesthacht einziehen werden“. Man wolle die Geesthachter auf dem Laufenden halten. Die Spekulationen hatten begonnen, als 250 dieser E-Roller am vergangenen Mittwoch an der Bergedorfer Straße aus einem Lkw ausgeladen worden waren.