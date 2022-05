Nach Parteiwechsel in Geesthacht: Umbesetzungen in den Ausschüssen

Christoph Hinrichs hat durch seinen Wechsel zu den BfG Veränderungen losgetreten. Neubesetzungen erfolgen auch in Aufsichtsräten.

Geesthacht Nach Parteiwechsel: Umbesetzungen in den Ausschüssen

Geesthacht. Mit insgesamt 41 Veränderungen in Ausschüssen und Aufsichtsräten befasst sich die Geesthachter Ratsversammlung am Freitag, 13. Mai (18 Uhr, Sporthalle Berliner Straße). Die Wichtigsten: Durch den Wechsel von Christoph Hinrichs von den Linken zu den Bürgern für Geesthacht stehen den BfG nun die Posten eines Vorsitzenden und eines Stellvertreters in einem Ausschuss zu.

Das von der SPD übermittelte Angebot, den Vorsitz im Finanzausschuss anstelle von Jan-Mathias Koller zu übernehmen, ist angenommen worden. Koller verbleibt als Mitglied im Ausschuss. Die BfG beantragen am Freitag nun, Hinrichs zum Vorsitzenden in diesem Ausschuss zu wählen.

Christoph Hinrichs soll dem Finanzausschuss Geesthacht vorsitzen

Der Finanzausschuss tagt bereits am kommenden Montag, 16. Mai, um 18 Uhr im Ratssaal. Wenn Christoph Hinrichs auf der Ratsversammlung bestätigt wird, nimmt er zum ersten Mal auf dem Sitz des Vorsitzenden Platz. Zudem soll Volker Samuelsson zum stellvertretenden Vorsitzenden im Ausschuss für Bau, Feuerwehr und Katastrophenschutz gewählt werden.

Diese Funktion hat bisher Stefan Vogelsang (SPD) inne. Wer einen Platz für die BfG im Aufsichtsrat der Geesthachter Stadtwerke einnimmt, muss noch geklärt werden. Die Grünen wollen hier Jasmina Lorenz neu ins Rennen schicken für Melanie Grimm-Meyer.

Posten im Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe zu besetzen

Zudem sind fünf Posten im Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe neu zu besetzen. Die frei gewordenen Plätze dürften den Turbulenzen geschuldet sein, die die hier abgesegneten Preiserhöhungen für das Geesthachter Freizeitbad verursacht haben (wir berichteten). Durch das Abstimmungsverhalten für die in der ersten Version nicht einmal durch Rabattierungen abgemilderten neuen Preise sei es zu starken Spannungen innerhalb einiger Fraktionen gekommen, wird unter der Hand berichtet.

Jasmina Lorenz und Jens Kalke wollen bei den Grünen Elisabeth Oechtering und Marcus Worm nachfolgen, bei der SPD stehen Petra Burmeister und Katrin Fischer für Hicran Hayik-Koller und Jan-Mathias Koller für den Einzug in das Kontrollgremium bereit, einen weiteren Platz soll Lukas Franke (ebenfalls SPD) einnehmen, denn die Linken haben durch den Hinrichs-Wechsel außer dem Fraktionsstatus auch ihren Platz im Aufsichtsrat verloren.

Eine weitere Veränderung steht an für Jan-Mathias Koller: Er soll neu einrücken in den Aufsichtsrat der Volkshochschule.