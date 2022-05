Kampfhunde nicht angeleint: Pärchen schlägt auf Frau ein

Erst jetzt informierte die Polizei über den Vorfall vom 22. April an einem Feldweg in Börnsen.

Börnsen. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Passantin und zwei Hundehaltern ist es am Freitag, 22. April, gegen 12 Uhr am Feldweg Dröge Wisch zwischen der A25 und der Bahntrasse in Börnsen gekommen, wie die Polizei Geesthacht jetzt mitteilte. Dabei ist die Passantin verletzt worden.

Bei dem Vorfall geriet laut Polizei die 47-Jährige mit einem Paar in einen Streit, weil deren vier Hunde, vermutlich Kampfhunde der Rasse American Staffordshire Terrier mit hellbraun-weißem Fell, nicht angeleint gewesen sein sollen. Das Paar soll die Passantin daraufhin beleidigt und körperlich attackiert haben, die dadurch mehrfach stürzte und sich Schürfwunden an Händen und Knien zuzog.

Polizei Geesthacht sucht nach Zeugen des Vorfalles

Die Polizei in Geesthacht sucht nun Zeugen des Vorfalles sowie nach dem Hundehalterpärchen. Der Mann war 25 bis 35 Jahre alt, schlank, rund 1,75 Meter groß und hatte kurze, dichte, schwarze Haaren. Bekleidet war er mit einer weißgewaschenen Jeans und einer Steppweste.

Seine etwa gleichaltrige Begleitung, ebenfalls schlank und zirka 1,55 Meter groß, hatte braune, zum Zopf gebundene, hüftlange Haare mit kupfergoldenen Strähnen. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Pullover mit einem weißen Fleck auf Brusthöhe. Hinweise auf das Paar an die Polizei unter der Telefonnummer 04152/80 03-0.