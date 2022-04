Fahrräder sichergestellt: Wer vermisst sein Zweirad?

Geesthacht. Die Beamten des Polizeireviers in Geesthacht haben am Donnerstag, 28. April, im Zuge einer Ermittlung 14 Fahrräder sichergestellt, die möglicherweise aus Diebstählen stammen könnten, so die Vermutung. Die Beamten suchen nun nach ihren möglichen Eigentümern.

Wem seit Jahresbeginn ein Fahrrad im Geesthachter Stadtgebiet entwendet wurde und dies bislang nicht polizeilich gemeldet hat, wird gebeten, sich bei der Kripo zu melden unter 04152/8003-0.