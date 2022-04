Geesthacht: Dachs im Stadion – Anlage für Sportler gesperrt

Larven im Rasen haben den Dachs ins Stadion in Geesthacht gelockt.

Geesthacht. Weil eine Dachsfamilie Hunger hat, verrammelt die Stadtverwaltung in Geesthacht nun das Stadion an der Berliner Straße. Soll heißen: Voraussichtlich ab Mitte Mai werden der Rasenplatz inklusive Laufbahn und Weitsprunganlage gesperrt. „Etwa ab dem 11. Mai kann keiner mehr rauf“, sagt Stadtsprecherin Wiebke Jürgensen. Dann wird ein hölzener Wall aufgebaut, um die Dachse auszusperren.

Vorher ist der Platz zwar theoretisch noch betretbar, die Stadt möchte aber, dass auch das ab sofort unterbleibt. Die Verletzungsgefahr ist wegen der vom Dachs gebuddelten Löcher zu groß. Die Gruben im Rasen sind zum Teil bis zu acht Zentimeter tief. Immerhin: Der Kunstrasenplatz, die benachbarte Weitsprunganlage am unteren Teil des Sportplatzes, die beiden Kleinspielfelder und die Kugelstoßanlage stehen unverändert zur Verfügung.

Dachs im Stadion: Vereine müssen auf andere Sportstätten ausweichen

„Für die Vereine und andere, die von der Sperrung betroffen sind, ist die Situation sehr ärgerlich – das verstehen wir. Leider gibt es aber keine andere Möglichkeit, als den Rasenplatz vorerst zu sperren. Wir werden gemeinsam mit den Betroffenen nach Ersatztrainingszeiten auf anderen Sportanlagen suchen“, erklärt Sylvia Funke, Leiterin des Fachdienstes Immobilien des Geesthachter Rathauses, der für die Nutzung der städtischen Anlagen zuständig ist, die Situation. Die betroffenen Sportlerinnen und Sportler seien bereits über die Sperrung informiert worden.

Eine Dachsfamilie hat Löcher in den Rasen des Geesthachter Stadions gebuddelt. Die Tiere suchen dort Larven.

Foto: Stadt Geesthacht

Der Rasenplatz an der Berliner Straße gleicht durch den Dachsbesuch derzeit einer Hügellandschaft. „Teile der Rasenfläche wurden förmlich umgegraben“, beschreibt Sylvia Funke die Schäden. Angelockt wurden die nachtaktiven Wildtiere offenbar durch ein Insekt, das Dachse unwiderstehlich lecker finden – Larven. Genauer: Tipula-Larven der Wiesenschnake, die typischerweise in der Erde unter Rasenflächen sitzen. Dass sich Larven in einer Rasenfläche breitgemacht haben, wird meist erst im Frühjahr sichtbar – anhand von braunen Stellen.

Wildkamera zeichnet die Dachse im Stadion auf

„Offenbar haben die Larven nun Dachse aus dem angrenzenden Wald angelockt“, erklärt Anja Maaske vom Fachdienst Tiefbau der Geesthachter Stadtverwaltung. Entsprechende Beweisfotos lieferte bereits eine Wildkamera. Dort ist zwar nur ein Dachs drauf zu sehen, doch die Spuren verraten, dass es sich um mehrere Dachsfamilie handeln dürfte. Mit ihren scharfen Krallen wühlen Dachse den Boden auf, um nach ihren Leckerbissen zu suchen. Auf dem Sportplatz richten sie während dieser Nahrungssuche ordentliche Schäden an.

„Die Rasenfläche ist zurzeit wegen der entstandenen Unebenheiten nicht nutzbar“, sagt Jens-Peter Schulz, Leiter des Fachdienstes Tiefbau. Lösen möchte die Stadtverwaltung das tierische Problem nun dreigleisig: Der Dachs soll mit Lebendfallen eingefangen werden. Dies ist wegen der Schonzeit aber erst ab 1. August möglich. Bis dahin geht es erstmal den Larven an den Kragen, damit die Rasenfläche für den Dachs an Attraktivität verliert.

„Wir werden Fadenwürmer auf dem Rasen ausbringen, die natürliche Fressfeinde der Larven sind. Fadenwürmer sind mit dem bloßen Auge nicht erkennbar und für Menschen ungefährlich. Wir wollen mit den Fadenwürmern die weitere Ausbreitung der Tipula-Larven unterbinden. Anderen Tieren schaden die Würmer nicht“, erläutert Anja Maaske das Vorgehen.

Bauzaun soll Tiere von der Rasenfläche fernhalten

Zudem würden die Pflegearbeiten, die turnusgemäß auf dem Rasenplatz vorgesehen waren, nun auf die Dachsproblematik angepasst durchgeführt. „Damit sich die Dachse während und nach den Pflegearbeiten nicht weiter am Rasenplatz zu schaffen machen, wird der Platz durch einen speziell angepassten Bauzaun geschützt“, erklärt Jens-Peter Schulz. Lücken, die bei herkömmlichen Bauzäunen durch deren Betonfüße zwischen Zaun und Boden entstehen, werden dabei durch Holz oder Maschendrahtelemente abgedichtet. „Sonst könnte sich der Dachs zwischen den Lücken hindurchquetschen und auf den Rasenplatz gelangen“, erklärt Anja Maaske.

Aufgestellt werden die Zaunelemente auf den Laufbahnen, die darum ebenfalls für Sportlerinnen und Sportler gesperrt werden müssen. Würden die Zäune auf den Rasen gestellt, hielte das die Dachse nicht ab – die Buddelkünstler würden sich einfach unter dem Zaun hindurch graben