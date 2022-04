Die Diebe nahmen aus dem Haus in Kröppelshagen Wertgegenstände und Schmuck in noch unbekannter Höhe mit.

Polizei Einbrecher steigen in Kröppelshagen durchs Fenster ein

Kröppelshagen. Ein Einfamilienhaus in der Straße Wiesengrund in Kröppelshagen-Fahrendorf war Ziel von unbekannten Einbrechern. Nach Angaben der Polizei sei die Tat zwischen Freitag, 22. April, 18.10 Uhr und Sonnabend, 23. April, 0.20 Uhr, passiert. Die Diebe öffneten gewaltsam ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses, durchsuchten die Räume und nahmen Wertgegenständen und Schmuck in noch unbekannter Höhe mit.

Polizei in Reinbek hat Ermittlungen übernommen

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wiesengrundes beobachtet hat, möge sich bei der Kripo unter 040/72 77 07-0 melden.