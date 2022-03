Geesthacht: Renault Kangoo bei Intermed ausgebrannt

Am frühen Donnerstagmorgen wurden die Retter alarmiert. Noch ist unklar, ob es Brandstiftung war. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Feuerwehreinsatz in Geesthacht: Kameraden löschten am frühen Donnerstagmorgen ein brennendes Auto (Symbolbild).

Geesthacht. Um 5.50 Uhr ging am Donnerstag der Notruf bei der Freiwilligen Feuerwehr Geesthacht ein. Auf dem Gelände von Intermed an der Hermsdorfer Straße stand ein Renault Kangoo in Flammen.

Doch die Kameraden konnten nichts mehr machen. Das Fahrzeug brannte völlig aus. Es entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Ob es sich dabei um Brandstiftung oder einen technischen Defekt handelte, steht noch nicht fest.