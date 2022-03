Schreiben am Mittwoch ihre erste Abitur-Klausur in Biologie: Lea Schorr (l.) und Mihaela Zatic tun aber nur für unser Foto so, als ob sie zusammen lernten. Schorr geht auf die ANS in Geesthacht, Zatic auf die Albinus-Gemeinschaftsschule in Lauenburg. Beide jobben im Café plus in Geesthacht.