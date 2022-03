Polizei Geesthacht: Schon wieder Keller aufgebrochen

Geesthacht. Die Kelleraufbrüche setzen sich fort in Geesthacht. Am Sonntag und Montag kam es diesmal im Borgfelder Stieg in einem Mehrfamilienhaus erneut zu mehreren Kelleraufbrüchen, vermutete Uhrzeit ist der frühe Nachmittag von 13 bis 14 Uhr.

Polizei Geesthacht ermittelt: Keller in Mehrfamilienhäusern aufgebrochen

Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Die Kripo Geesthacht sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter 04152/ 80 03-0 entgegen.

Bereits in der Nacht zu Sonntag wurden in einem Mehrfamilienhaus an der Hansastraße 15 Kellerverschläge aufgebrochen. Am Donnerstag, 10. Februar, waren an der Gerstentwiete Einbrecher am Werk.