Haspa Sicherheitsdienst bewacht jetzt Filiale in Geesthacht

Der Vorraum der Haspa an der Bergedorfer Straße in Geesthacht wird jetzt unregelmäßig bewacht

Nach dem spektakulären Einbruch in eine Filiale in Norderstedt, reagiert die Bank. Gezieltes Ausspähen soll so verhindert werden.