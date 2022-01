Tretroller gestohlen: Neunjährige hofft auf Hinweise

Während das Mädchen in der Grundschule saß, wurde ihr geliebter Roller gestohlen. Nun sucht sie gemeinsam mit der Polizei Zeugen.

Dassendorf. Seit Tagen ist ein neun Jahre altes Mädchen aus Dassendorf sehr traurig. Ihr geliebter Tretroller wurde am hellichten Tag gestohlen und das, obwohl er mit einem Schloss gut gesichert gewesen sein soll. Nun hofft sie auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizei Geesthacht sucht Zeugen: Tretroller auf Schulgelände gestohlen

Der Diebstahl ereignete sich bereits am Donnerstag, 13. Januar. Der Täter muss zwischen 7.30 und 15 Uhr das Schloss des hellblauen Hudora Bold 205 Tretrollers aufgebrochen haben. In dieser Zeit war das Mädchen im Unterricht an der Alfried-Otto-Grundschule. Die Schülerin hofft nun, dass sich Zeugen bei der Polizei Geesthacht melden.

Wer Angaben zum Verbleib des Rollers oder Hinweise zum Tatgeschehen machen kann, meldet sich unter Telefon 04152/80030.