Messerattacke in Geesthacht: Mann greift Hamburgerin an

Die 21-Jährige war mitten in der Nacht vom ZOB in Geesthacht unterwegs in Richtung Hegebergstraße. Plötzlich wurde sie angegriffen.

Geesthacht. Bereits am Sonntag, 2. Januar, kam es in Geesthacht zu einer gefährlichen Körperverletzung, wie die Polizei erst jetzt mitteilt. Eine 21 Jahre alte Frau aus Hamburg ging gegen 2.15 Uhr allein vom ZOB an der Norderstraße in Richtung Hegebergstraße.

Polizei Geesthacht: Mann greift junge Frau mit Messer an

In der Twiete wurde sie von einem entgegenkommenden Unbekannten unvermittelt mit einem Messer angegriffen, der Täter flüchtete anschließend. Die junge Frau erlitt schwere Schnittverletzungen im Gesicht. Der dunkel gekleidete Täter wird vage beschrieben als etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß.

Die Kripo Geesthacht sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 04152/80 03-0.