Polizei Geesthacht: Autoposer flüchtet und fährt gegen Hauswand

Geesthacht. Motorenlärm nachts um 22.30 Uhr hat am Dienstag die Aufmerksamkeit der Polizei erregt. Auf dem Parkdeck von Rewe an der Norderstraße in Geesthacht quietschten die Reifen von zwei BMW, so stark wurden sie beschleunigt. Als die Beamten die Autoposer kontrollieren wollten, flüchteten die Fahrer vom Parkdeck Richtung Bergedorfer Straße.

Die beiden Polizisten mussten zur Seite springen, blieben aber unverletzt. Ein Wagen raste auf die Schillerstraße, der zweite Wagen missachtete in der Bergedorfer Straße das Rotlicht einer Ampel und bog kurz darauf mit überhöhter Geschwindigkeit in die Sandstraße ab, gefolgt von der Polizei Geesthacht mit Blaulicht und Martinshorn

Autoposer liefern sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei Geesthacht

An der Hauswand ist ist deutlich der Abdruck eines Reifens zu sehen.

Foto: Leimig, Christoph

Der 18-jährige Fahrer verlor schließlich die Kontrolle über den BMW und knallte mit der Fahrerseite gegen die Wand eines Mehrfamilienhauses an der Sandstraße. Bei der Limousine wurden die Airbags ausgelöst, sie kam schräg auf der Straße stehend zum Stillstand. Die Achsen sind nun kaputt, ein Rad riss ab, zudem ist die Karosse stark ramponiert.

Die Hauswand wurde nur leicht beschädigt. Ein Abschlepper barg den BMW. Beide Insassen wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Der entstandene Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Zweite Autoposer konnte nicht ausfindig gemacht werden: Zeugen gesucht

Der Fahrer stammt aus der Nähe von Geesthacht, der 19-jährige Beifahrer wohnt in Geesthacht. Beide blieben unverletzt, der Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrzeugführer wird sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Fahrzeugrennen verantworten müssen.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vom zweiten Fahrzeug war nichts mehr auszumachen, obwohl nun weitere Funkstreifen zur Verstärkung im Stadtgebiet im Einsatz waren. Die Polizei sucht Zeugen. Auch beim zweiten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen BMW mit RZ-Kennzeichen handeln. Wer Angaben zu dem Fahrzeug und dem Fahrer machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden: Polizeirevier Geesthacht, Telefon: 04152/800 30.