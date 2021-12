Diebe ergreifen bei der Sportanlage zu Fuß die Flucht

Die Männer hatten ein Auto schon aufgebockt und ließen ihr eigenes am Tatort zurück. Wer hat in der Nacht zum Montag etwas bemerkt?

Geesthacht. Verdächtige Geräusche auf dem Parkplatz der Zentralen Sportanlage in Geesthacht meldeten Zeugen der Polizei in der Nacht zum Montag gegen 1.30 Uhr. Als Beamte des örtlichen Reviers am Tatort eintrafen, ertappten sie zwei Männer auf frischer Tat, die sich an einem Katalysator zu schaffen machten.

Die dunkel gekleideten Männer ergriffen sofort zu Fuß die Flucht in Richtung Lauenburger Straße und Trift, als sie die Beamten bemerkten und konnten sich so dem Zugriff entziehen. Die Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Einer der beiden Männer war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und trug einen hellen Kapuzenpullover unter der dunklen Jacke.

Das Fluchtfahrzeug der beiden Männer trägt Kieler Kennzeichen

Am Tatort hatten sie einen Honda Jazz bereits aufgebockt und hatten versucht den Katalysator abzuflexen. Auch ihr Fluchtfahrzeug, einen VW Polo mit Kieler Kennzeichen, ließen die beiden Männer am Ort zurück. In diesem Wagen lag bereits ein weiterer abgeflexter Katalysator. Von welchem Fahrzeug er stammt, war am Dienstag noch unklar.

Ein früherer Besitzer des Polo konnte einen Kaufvertrag vorlegen, der Käufer hatte jedoch falsche Angaben gemacht.

Die Polizei Geesthacht sucht jedenfalls Zeugen, die Angaben zu den flüchtenden Männern machen können oder die Tat beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04152/800 30 entgegen.